Взорвут Ласнамяэ: 29 декабря таллиннцев ждет грандиозный фейерверк

29 декабря в 20:00 в Пинна парке (Paul Pinna Park) напротив магазина фейерверков Punane 40, состоится грандиозный салют, любезно подготовленный профессионалами своего дела Антоном Бабенко и Дмитрием Маковием. Приходите посмотреть традиционное шоу, чтобы насладиться калейдоскопом праздничных огней и завершить этот нелегкий год воодушевленно и ярко.