TulePood.ee ilutulestikud приглашает на традиционный грандиозный фейерверк, который уже шестой год подряд радует горожан своим размахом.
Взорвут Ласнамяэ: 29 декабря таллиннцев ждет грандиозный фейерверк
Взорвут Ласнамяэ: 29 декабря таллиннцев ждет грандиозный фейерверк
29 декабря в 20:00 в Пинна парке (Paul Pinna Park) напротив магазина фейерверков Punane 40, состоится грандиозный салют, любезно подготовленный профессионалами своего дела Антоном Бабенко и Дмитрием Маковием. Приходите посмотреть традиционное шоу, чтобы насладиться калейдоскопом праздничных огней и завершить этот нелегкий год воодушевленно и ярко.
Организаторы рекомендуют прийти заранее, примерно к 19:00, чтобы найти парковочное место и выбрать в парке наиболее подходящее место для обзора.
Ключевые слова