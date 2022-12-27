«Я думала, что этому не будет конца, но я справилась», – поделилась ясновидящая Мэрилин Керро, которая впервые в жизни сдала положительный тест на коронавирус и провела это Рождество в карантине.
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Ведьма Мэрилин Керро: «Думала, что этому не будет конца, я никогда не испытывала более тяжелых симптомов»
Ведьма Мэрилин Керро: «Думала, что этому не будет конца, я никогда не испытывала более тяжелых симптомов»
«Дорогие друзья! Мое Рождество прошло позитивно, даже очень позитивно», – поделилась сегодня на Facebook Мэрилин Керро. Ясновидящая впервые за долгую эпидемию коронавирусной инфекции заболела COVID-19