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Ведьма Мэрилин Керро: «Думала, что этому не будет конца, я никогда не испытывала более тяжелых симптомов»

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Ведьма Мэрилин Керро: «Думала, что этому не будет конца, я никогда не испытывала более тяжелых симптомов»
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Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

«Я думала, что этому не будет конца, но я справилась», – поделилась ясновидящая Мэрилин Керро, которая впервые в жизни сдала положительный тест на коронавирус и провела это Рождество в карантине.

«Дорогие друзья! Мое Рождество прошло позитивно, даже очень позитивно», – поделилась сегодня на Facebook Мэрилин Керро. Ясновидящая впервые за долгую эпидемию коронавирусной инфекции заболела COVID-19

Знаменитость поделилась с подписчиками причудливыми симптомами своей болезни: «что касается Ковида, то странные боли - обычное дело, так что как только боль в глазах пройдет, я отправлю свои новогодние предсказания!». Керро поделился в Facebook, что ее магазин в Раквере будет закрыт до конца недели, но интернет магазин будет работать в обычном режиме.

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