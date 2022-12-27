Ведьма Мэрилин Керро: «Думала, что этому не будет конца, я никогда не испытывала более тяжелых симптомов»

Знаменитость поделилась с подписчиками причудливыми симптомами своей болезни: «что касается Ковида, то странные боли - обычное дело, так что как только боль в глазах пройдет, я отправлю свои новогодние предсказания!». Керро поделился в Facebook, что ее магазин в Раквере будет закрыт до конца недели, но интернет магазин будет работать в обычном режиме.