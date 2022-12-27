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Бузова рассказала о получении ролей «через постель»

Limon.ee
Бузова рассказала о получении ролей «через постель»
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Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певица Ольга Бузова заявила, что принимает участие во многочисленных проектах исключительно благодаря своему таланту. В беседе с Prozvezd.info она заявила, что ни одну роль в своей жизни она не получила через постель.

Бузова подчеркнула, что ее путь к успеху был на всеобщем обозрении, а если бы в ее карьере присутствовала «постель», то об этом бы сразу все узнали. Певица также добавила, что «готова на многое» ради хорошей роли, в том числе на дискомфорт. 

«Сегодня, например, я готова не дышать, чтобы мое платье не спадало. Чтобы корсет сидел, как нужно, мне приходится напрягаться», – заявила певица.

Знаменитость также подчеркнула, что уже привыкла к испытаниям и согласно преодолевать их ради дальнейших успехов в своей творческой карьере. 

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