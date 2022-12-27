Бузова рассказала о получении ролей «через постель»

Бузова подчеркнула, что ее путь к успеху был на всеобщем обозрении, а если бы в ее карьере присутствовала «постель», то об этом бы сразу все узнали. Певица также добавила, что «готова на многое» ради хорошей роли, в том числе на дискомфорт.