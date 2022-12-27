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Похмелье и битые тарелки: Гузеева отожгла на корпоративе

Limon.ee
Похмелье и битые тарелки: Гузеева отожгла на корпоративе
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Лариса Гузеева. Скриншот из Инстаграм
Лариса Гузеева. Скриншот из Инстаграм Фото: личные соцсети Ларисы Гузеевой

Звезда показала, что происходит за кадром новогодних передач

Накануне звезда показала закулисье новогодних телешоу, а после отожгла на вечеринке у своего друга, актера Эвклида Кюрдзидиса.

Сначала артистка обменялась любезностями с Дмитрием Дибровым. Выяснилось, что женатый телеведущий не прочь связать себя узами брака с Ларисой Андреевной.

«А у меня паспорт всегда был с собой. А вдруг Гузеева возьмет и скажет: «Я вас люблю, молодой человек, а давайте в загс?» Она этого не говорила никогда. А теперь зачем мне паспорт? У нее все в порядке»,

– пошутил Дибров.

В ответ Гузеева призналась, что всегда восхищалась эрудицией Дмитрия. «Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась!» – заверила ведущая.

Уже вечером артистка отметилась на новогоднем корпоративе со съемочной группой. Команда провожала старый год в ресторане Эвклида Кюрдзидиса, где под конец вечера с блеском исполнила давнюю греческую традицию битья тарелок.

Лариса Андреевна так разошлась, что побила целую стопку посуды, отказавшись делиться с кем бы то ни было. Это занятие невероятно увлекло ее, судя по тому, с каким задором она бросала тарелки себе под ноги.

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