Звезда показала, что происходит за кадром новогодних передач
Похмелье и битые тарелки: Гузеева отожгла на корпоративе
Накануне звезда показала закулисье новогодних телешоу, а после отожгла на вечеринке у своего друга, актера Эвклида Кюрдзидиса.
Сначала артистка обменялась любезностями с Дмитрием Дибровым. Выяснилось, что женатый телеведущий не прочь связать себя узами брака с Ларисой Андреевной.
«А у меня паспорт всегда был с собой. А вдруг Гузеева возьмет и скажет: «Я вас люблю, молодой человек, а давайте в загс?» Она этого не говорила никогда. А теперь зачем мне паспорт? У нее все в порядке»,
– пошутил Дибров.
В ответ Гузеева призналась, что всегда восхищалась эрудицией Дмитрия. «Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась!» – заверила ведущая.
Уже вечером артистка отметилась на новогоднем корпоративе со съемочной группой. Команда провожала старый год в ресторане Эвклида Кюрдзидиса, где под конец вечера с блеском исполнила давнюю греческую традицию битья тарелок.
Лариса Андреевна так разошлась, что побила целую стопку посуды, отказавшись делиться с кем бы то ни было. Это занятие невероятно увлекло ее, судя по тому, с каким задором она бросала тарелки себе под ноги.