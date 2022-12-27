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Звезда «Кривого зеркала» рассказал о последних разговорах с Пономаренко

Limon.ee
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о последних разговорах с Пономаренко
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Братья Пономаренко
Братья Пономаренко Фото: скриншот из Youtube

Бывший участник программ «Кривое зеркало» и «Аншлаг» Николай Бандурин рассказал, что незадолго до смерти юмориста Александра Пономаренко разговаривал с ним по телефону. Об этом он сообщил в беседе с порталом Woman.ru.

«В последнее время мы созванивались. Я ему говорил: «Тебе, Саша, нажелали столько здоровья, что ты почти бессмертный». Он смеялся», — вспомнил Бандурин и добавил, что Пономаренко «был смешливым и любил хорошую шутку». 

Звезда «Кривого зеркала» назвал смерть коллеги большой утратой. Бандурин предположил, что для Пономаренко смерть стала облегчением, поскольку он «жил в дичайших болях».

Также артист заявил, что в последний раз виделся с Пономаренко в сентябре 2021 года на гастролях, где тот выступал вместе с братом-близнецом Валерием.

«Он (Александр Пономаренко — прим. ред.), когда заболел, я заменял его. Мы с Валерой вместе гастролировали, чтобы не отменять концерты», — уточнил Бандурин.

О смерти Пономаренко стало известно 24 декабря. Он скончался на 56-м году жизни после борьбы с раком желудка. Артист выступал в комическом дуэте с братом-близнецом Валерием. Братья участвовали в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало».

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