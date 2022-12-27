Звезда «Кривого зеркала» рассказал о последних разговорах с Пономаренко

«В последнее время мы созванивались. Я ему говорил: «Тебе, Саша, нажелали столько здоровья, что ты почти бессмертный». Он смеялся», — вспомнил Бандурин и добавил, что Пономаренко «был смешливым и любил хорошую шутку».

Звезда «Кривого зеркала» назвал смерть коллеги большой утратой. Бандурин предположил, что для Пономаренко смерть стала облегчением, поскольку он «жил в дичайших болях».

Также артист заявил, что в последний раз виделся с Пономаренко в сентябре 2021 года на гастролях, где тот выступал вместе с братом-близнецом Валерием.

«Он (Александр Пономаренко — прим. ред.), когда заболел, я заменял его. Мы с Валерой вместе гастролировали, чтобы не отменять концерты», — уточнил Бандурин.