Анне Вески: самое страшное, когда приходишь домой, а там никого нет

«Я размышляла о своей жизни, и поняла, что я практически никогда не жила одна, я вышла замуж в первый раз, когда мне был 21 год, и у меня всегда был кто-то рядом. Бенно был рядом со мной на протяжении 40 лет», - сказала Анне Вески в благотворительном шоу Jõulutunnel. Она добавила, что можно быть готовым к чему угодно в своем уме, но на самом деле вы никогда не будете готовы к утрате на деле: