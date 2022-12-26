В этот праздничный сезон благотворительное шоу Jõulutunnel приглашает всех поддержать покупку инсулиновых помп для больных диабетом 1 типа. Одним из гостей была любимый музыкант Анне Вески, которая поделилась своими мыслями о музыке и боли утраты. «Я размышляла о своей жизни, и я поняла, что практически никогда не жила одна», - сказала она, добавив, что после смерти Бенно Бельтшикова она поняла, что может справиться сама.
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Анне Вески: самое страшное, когда приходишь домой, а там никого нет
Анне Вески: самое страшное, когда приходишь домой, а там никого нет
«Я размышляла о своей жизни, и поняла, что я практически никогда не жила одна, я вышла замуж в первый раз, когда мне был 21 год, и у меня всегда был кто-то рядом. Бенно был рядом со мной на протяжении 40 лет», - сказала Анне Вески в благотворительном шоу Jõulutunnel. Она добавила, что можно быть готовым к чему угодно в своем уме, но на самом деле вы никогда не будете готовы к утрате на деле:
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