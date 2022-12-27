Астрологический прогноз на завтра 27 декабря расскажет всем знакам зодиака, какой будет последняя неделя 2022 года, пишет Главред.
Гороскоп на 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссоры
Овен
Во вторник овны могут прожить спокойный и удачный день, если не навесят на него массу ожиданий. В этот день лучше удержаться от покупок – они не принесут удовольствия и радости, к тому же могут быть абсолютно лишними.
Телец
Для Тельцов вторник станет тяжелым и трудным в работе, они столкнуться с тем, чего ранее никогда не встречали. Однако, если не побоятся попросить помощи – смогут решить все вопросы в краткие сроки. Для того чтобы отпустить этот нелегкий день – стоит провести вечер в приятной компании.
Близнецы
Во вторник 27 декабря на грани будет эмоциональное состояние Близнецов. Они будут срываться на всех без причины. Главное – суметь удержаться и не погружаться в прошлое. Старые обиды могут испортить хорошие отношения и настроение на весь день.
Рак
Тайм-менеджмент – главный друг Раков на вторник. Правильное планирование поможет представителям этого знака совершить большой список дел, что принесет удовлетворение. Также день будет богатым на важные и приятные встречи.
Лев
Инфантильность и легкомыслие могут повлечь за собой необратимые последствия, именно поэтому важно не давать абсолютную волю свои желаниям и не идти у них на поводу. Вторник 27 декабря лучше провести со своей второй половиной, а важные вопросы отложить на потом.
Дева
Для Дев вторник станет удачным, но только в первой половине дня. Именно поэтому не лишним будет запланировать переговоры и встречи на время до обеда. Вторая половина дня резко изменит настроение Дев и возможность достигать понимания с окружающими.
Весы
Весы во вторник будут впечатлять всех своим шармом и энергетикой. Это принесет свои плоды и на работе, и в личной жизни. Также 27 декабря будет результативным занятие своим образованием и повышением квалификации.
Скорпион
Самые трудные и нелегкие задачи в жизни можно решить. Не сразу, но можно, и всё благодаря настойчивости и усидчивости. Для Скорпионов главное настоять на своем и не сойти с пути из-за усталости, тогда все вопросы решатся в самый неожиданный момент.
Стрелец
Напряжение, которое накопилось в Стрельцах за минувшие дни – может вылиться в повышенное количество конфликтов и раздражение по пустякам. В этот день лучше по возможности работать в одиночестве и вечером расслабиться.
Козерог
Все планы Козерогов будут нарушены, однако даже в это можно найти преимущества и увидеть новы открытые двери. Главное не упустить момент и вовремя воспользоваться шансами. В этот день есть риск потерять деньги: на финансовые сделки лучше не соглашаться.
Водолей
Бывают дни, когда совершенно не хочется работать. Именно таким будет вторник для Водолеев. Несмотря на это – подводить коллег нельзя. Главным заданием будет поиск баланса между работой и отдыхом.
Рыбы
У Рыб намечается спокойный и творческий вторник. В этот день хорошо заниматься любимым делом и не думать о проблемах. Если начать решать вопросы – все они будут идти не по плану, поэтому наилучший вариант – остаться дома и отвлечься.