Гороскоп на 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссоры

Овен

Во вторник овны могут прожить спокойный и удачный день, если не навесят на него массу ожиданий. В этот день лучше удержаться от покупок – они не принесут удовольствия и радости, к тому же могут быть абсолютно лишними.

Телец

Для Тельцов вторник станет тяжелым и трудным в работе, они столкнуться с тем, чего ранее никогда не встречали. Однако, если не побоятся попросить помощи – смогут решить все вопросы в краткие сроки. Для того чтобы отпустить этот нелегкий день – стоит провести вечер в приятной компании.

Близнецы

Во вторник 27 декабря на грани будет эмоциональное состояние Близнецов. Они будут срываться на всех без причины. Главное – суметь удержаться и не погружаться в прошлое. Старые обиды могут испортить хорошие отношения и настроение на весь день.

Рак

Тайм-менеджмент – главный друг Раков на вторник. Правильное планирование поможет представителям этого знака совершить большой список дел, что принесет удовлетворение. Также день будет богатым на важные и приятные встречи.

Лев

Инфантильность и легкомыслие могут повлечь за собой необратимые последствия, именно поэтому важно не давать абсолютную волю свои желаниям и не идти у них на поводу. Вторник 27 декабря лучше провести со своей второй половиной, а важные вопросы отложить на потом.

Дева