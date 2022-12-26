Младшенький подрос: Сильвия Ильвес показала, как отметила День рождения сына

«Моему младшему сыну Артуру сегодня исполнилось 4 года, он празднует свой день рождения каждый год во Второй день Рождества», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в Instagram. В Instagram Ильвес также есть трогательные снимки того, как утром маленького мальчика разбудила песня, посвященная дню рождения.