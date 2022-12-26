Мярт Пиус о диабете: сначала изо рта стало пахнуть ацетоном

В благотворительной программе Jõulutunnel Мярт Пиус вспоминал, как в 14 лет у него диагностировали диабет, а через год умер и его брат Прийт Пиус. «Я прибыл в больницу в таком состоянии, что оно уже было довольно критическим, так узнал о диагнозе».

«В этом смысле диабет легко обнаружить, хочется пить много жидкости, совсем не хочется есть, а когда уровень интоксикации в организме становится очень высоким, изо рта начинает исходить специфический запах ацитона», – сказала он, добавив, что из-за этого он также похудел на десять килограммов. «Когда я пошел к терапевту, он не стал осматривать меня напрямую, а сказал мне у двери, чтобы я сразу шел в больницу».

«Первое Рождество было грустным, когда я смог съесть только два мандарина из 30», - вспоминает Пиус, добавляя, что, образно говоря, он постоянно подсчитывает, сколько мандаринов он сможет съесть.

В то время, когда у Мярта Пиуса был диагностирован диабет, инсулиновые помпы еще не были доступны. «Когда они стали доступны, они были просто слишком дорогими, чтобы их себе позволить, но сейчас я не хочу переходить на них, потому что я научился совмещать другие методы с моей актерской работой», - сказал он.

При любой возможности он проверяет уровень глюкозы в крови, особенно во время выступления: благодаря датчику на телефоне он может видеть уровень глюкозы в крови. «Если будет такое представление, в течение которого я не могу отлучиться со сцены, я продумываю все заранее и стараюсь рассчитать инсулин так, чтобы не беспокоиться о том, поднимается глюкоза или опустится», - говорит он.