Одной из самых красивых и крепких пар среди звезд, без сомнения, считаются Виктория и Дэвид Бекхэм, которые сумели доказать всем, что трепет и юношескую влюбленность можно пронести сквозь года.
Семейная идиллия: рождественские образы Виктории и Дэвида Бекхэм
Семейная идиллия: рождественские образы Виктории и Дэвида Бекхэм
На днях Виктория поделилась с фанатами семейным рождественским фото:
«Самый заветный подарок на Рождество я уже получила», – подписала фото Виктория, сидя на руках влюбленного мужа.
Кроме того, Вики добавила, что скучает и передает привет своему старшему сыну Бруклину. Звездная пара отмечает праздники в кругу семьи вместе с детьми: с 20-летним Ромео, с 17-летним Крузом и 11-летней Харпер. Бруклин празднует Рождество в Америке вместе со своей женой Николой Пельтц.
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