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Семейная идиллия: рождественские образы Виктории и Дэвида Бекхэм

Limon.ee
Семейная идиллия: рождественские образы Виктории и Дэвида Бекхэм
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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм Фото: Laurent VU/SIPA

Одной из самых красивых и крепких пар среди звезд, без сомнения, считаются Виктория и Дэвид Бекхэм, которые сумели доказать всем, что трепет и юношескую влюбленность можно пронести сквозь года.

На днях Виктория поделилась с фанатами семейным рождественским фото:

«Самый заветный подарок на Рождество я уже получила», – подписала фото Виктория, сидя на руках влюбленного мужа.

Кроме того, Вики добавила, что скучает и передает привет своему старшему сыну Бруклину. Звездная пара отмечает праздники в кругу семьи вместе с детьми: с 20-летним Ромео, с 17-летним Крузом и 11-летней Харпер. Бруклин празднует Рождество в Америке вместе со своей женой Николой Пельтц.

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