Семейная идиллия: рождественские образы Виктории и Дэвида Бекхэм

«Самый заветный подарок на Рождество я уже получила», – подписала фото Виктория, сидя на руках влюбленного мужа.

Кроме того, Вики добавила, что скучает и передает привет своему старшему сыну Бруклину. Звездная пара отмечает праздники в кругу семьи вместе с детьми: с 20-летним Ромео, с 17-летним Крузом и 11-летней Харпер. Бруклин празднует Рождество в Америке вместе со своей женой Николой Пельтц.