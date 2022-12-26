Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себя

27 декабря считается одним из самых темных дней в году. В народе верили, что в этот день разгуливается нечистая сила, может проникать в дома, но обходит жилища, в которых чистота и порядок.

Чтобы удачу привлечь и не спугнуть, нужно было чаще умываться. Верили, что вода - сакральное средство, которого боится нечисть.

Если все же нужно покинуть дом, то нельзя на улицу выходить неумытым, иначе накличете на себя беду. Также перед началом любого дела нужно окропить себя водой.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя 27 декабря выходить из дома не умывшись.

Нельзя 27 декабря оставлять дом в беспорядке.

Нельзя 27 декабря выходить на улицу. Считается, что в это время по земле ходит всякая нечисть.

Приметы на 27 декабря