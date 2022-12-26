КАМЕРЫ ПОВСЮДУ, ДАЖЕ В ТУАЛЕТЕ ⟩ Молодой человек арендовал квартиру в Пярну, но там его ждал неприятный сюрприз

«В каждой комнате были камеры, и хотя этот тип, который сдавал мне квартиру, утверждал, что они не работают, это оказалось неправдой», – рассказал журналистам молодой человек, который все еще находится в шоке от случившегося.

Калле (имя изменено – известно редакции) пришлось убегать из подозрительной съемной квартиры прямо на праздники. А ведь он был так рад, когда нашел ее в начале декабря. «Я очень был рад переезду, и хотя квартира была немного дороже, но она была в центре города и очень современно обставлена», – рассказал 23-летний молодой человек, который живет и учится в Пярну.