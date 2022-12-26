«Хозяин сказал, что они не работают, но это оказалось неправдой!» – негодует житель Пярну, который обнаружил видеокамеры в квартире, которую он въехал накануне праздников.
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КАМЕРЫ ПОВСЮДУ, ДАЖЕ В ТУАЛЕТЕ ⟩ Молодой человек арендовал квартиру в Пярну, но там его ждал неприятный сюрприз
Молодой человек арендовал квартиру в Пярну, но там его ждал неприятный сюрприз
«В каждой комнате были камеры, и хотя этот тип, который сдавал мне квартиру, утверждал, что они не работают, это оказалось неправдой», – рассказал журналистам молодой человек, который все еще находится в шоке от случившегося.
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