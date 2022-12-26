Пн, 26.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

КАМЕРЫ ПОВСЮДУ, ДАЖЕ В ТУАЛЕТЕ ⟩ Молодой человек арендовал квартиру в Пярну, но там его ждал неприятный сюрприз

Катрин Луст
, Главный редактор Elu24
Молодой человек арендовал квартиру в Пярну, но там его ждал неприятный сюрприз
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Видеокамера. Иллюстративный снимок.
Видеокамера. Иллюстративный снимок. Фото: Foto: Taavi Sepp

«Хозяин сказал, что они не работают, но это оказалось неправдой!» – негодует житель Пярну, который обнаружил видеокамеры в квартире, которую он въехал накануне праздников.

«В каждой комнате были камеры, и хотя этот тип, который сдавал мне квартиру, утверждал, что они не работают, это оказалось неправдой», – рассказал журналистам молодой человек, который все еще находится в шоке от случившегося.

Калле (имя изменено – известно редакции) пришлось убегать из подозрительной съемной квартиры прямо на праздники. А ведь он был так рад, когда нашел ее в начале декабря. «Я очень был рад переезду, и хотя квартира была немного дороже, но она была в центре города и очень современно обставлена», – рассказал 23-летний молодой человек, который живет и учится в Пярну.

Ключевые слова
Наверх