Черный – Овнам, золото – Скорпионам: выбираем маникюр по знаку Зодиака

Овен

2023 год пройдет под эгидой Черного Кролика, а Овны всегда в курсе последних тенденций. Если вы родились под покровительством этого созвездия, выбирайте маникюр черного цвета. Он может быть блестящим, украшенным рисунками, стразами, но база должна оставаться черной.

Тельцы

Элегантность Тельца можно подчеркнуть нюдовым маникюром, а немного праздничности добавить с помощью блестящего фрэнча или сияющего топа, сейчас у мастеров есть десятки вариантов, с помощью которых в такой маникюр можно привнести яркий акцент.

Близнецы

В эту ночь представители этого знака могут дать волю эмоциям и блистать по-настоящему: выбирайте сияющие лаки, блестки, стразы, светоотражающие топы. Будьте в центре внимания, чтобы весь следующий год для вас прошел ярко и позитивно.

Рак

Нежным Ракам в новогоднюю ночь стоит сделать немного винтажный маникюр с ноткой ретро. Имитация мрамора, кружева, приглушенные оттенки — все это сулит удачу Ракам в 2023 году.

Лев

Почувствуйте себя настоящей кошкой, хищной, игривой, требующей внимания с помощью гель-лака «кошачий глаз». Вы можете выбрать любой оттенок, а сказочный перелив привлечет внимание к вашим рукам.

Дева

Леди-совершенство может остаться верна себе: классические красные, бордовые, винные оттенки — то, что нужно Деве в новогоднюю ночь.

Весы

Необычные, часто обожающие эзотерику Весы могут проявить индивидуальность с помощью «призрачного маникюра» — его выполняют аэрографом, а контуры обрисовывают черным лаком.

Скорпион