Как за 3 секунды узнать, что мясо испортилось: простые трюки на заметку хозяйкам

Запах

Прежде всего нужно проверить мясо на запах. Если продукт испорчен, то его запах будет тухлым и едким. Чтобы узнать, что мясо испортилось, необязательно подносить его к носу. Можно просто прикоснуться к нему ладонью, а затем поднести ее к лицу. Этот способ является более безопасным.

Консистенция

Мясо, которое испортилось, может иметь неприятную текстуру - оно скользкое или липкое на ощупь. Кроме того, испорченное мясо может потерять свою упругость. Поэтому, чтобы проверить, испортился ли продукт, нужно нажать на него: если мясо очень медленно возвращается к своей предыдущей форме, то это значит, что оно начало портиться.

Цвет

Мясо, которое начало гнить, меняет цвет. Если во время покупки мясо было желтоватого, розового или красного цвета (в зависимости от вида), а теперь на нем появились серые или зеленые оттенки, то это значит, что оно уже начало портиться.

Как спасти мясо, которое начало портиться