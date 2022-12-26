Певица Шер опубликовала в Twitter фотографию массивного кольца с бриллиантом, подаренного ее бойфрендом Александром Эдвардсом. Некоторые поклонники предположили, что знаменитости планируют пожениться.
Горяча в 76: Певица Шер намекнула на помолвку с 36-летним бойфрендом
Горяча в 76: Певица Шер намекнула на помолвку с 36-летним бойфрендом
THERE R NO WORDS,— Cher (@cher) December 25, 2022
ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv
Артистка подписала фотографию кольца словами:
«Нет слов, Александр».
76-летняя Шер подтвердила слухи о романе с 36-летним артистом и музыкальным продюсером в ноябре после того, как пара была замечена держащейся за руки во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Знаменитости впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре.