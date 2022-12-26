Горяча в 76: Певица Шер намекнула на помолвку с 36-летним бойфрендом

76-летняя Шер подтвердила слухи о романе с 36-летним артистом и музыкальным продюсером в ноябре после того, как пара была замечена держащейся за руки во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Знаменитости впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре.