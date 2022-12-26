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Горяча в 76: Певица Шер намекнула на помолвку с 36-летним бойфрендом

Limon.ee
Горяча в 76: Певица Шер намекнула на помолвку с 36-летним бойфрендом
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Певица Шер.
Певица Шер. Фото: ANDREW KELLY

Певица Шер опубликовала в Twitter фотографию массивного кольца с бриллиантом, подаренного ее бойфрендом Александром Эдвардсом. Некоторые поклонники предположили, что знаменитости планируют пожениться. 

Артистка подписала фотографию кольца словами:

«Нет слов, Александр». 

76-летняя Шер подтвердила слухи о романе с 36-летним артистом и музыкальным продюсером в ноябре после того, как пара была замечена держащейся за руки во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Знаменитости впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре. 

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