Балерина Анастасия Волочкова села в бане на поперечный шпагат. Фотографию, на которой она изображена в своей «фирменной» позе, знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.
Растягивается перед свадьбой: обнаженная Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу
Растягивается перед свадьбой: обнаженная Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу
На снимке Волочкова запечатлена на верхней полке в бане. На голову она надела банную шапку, а нагое тело прикрыла дубовым веником.
«Воскресный вечер прекрасно подошел для парения в моей русской бане. Я даже измерила ее длиной своего шпагата. К искусству банного парения я приучена с тринадцати лет моим папой спортсменом. Веники люблю дубовые, из канадского дуба или пихты. Парюсь обычно два раза в неделю», — подписала снимок Волочкова.
«Ну хоть что-то в этом мире стабильно — Настин шпагат», «Посмотрела и тоже в баню захотелось», «Хорошая новогодняя фотосессия», «Вы молодец вопреки всему», «Супер! Женщина без комплексов», — написали подписчики.
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