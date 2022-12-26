Растягивается перед свадьбой: обнаженная Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу

«Воскресный вечер прекрасно подошел для парения в моей русской бане. Я даже измерила ее длиной своего шпагата. К искусству банного парения я приучена с тринадцати лет моим папой спортсменом. Веники люблю дубовые, из канадского дуба или пихты. Парюсь обычно два раза в неделю», — подписала снимок Волочкова.