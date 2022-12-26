ГАЛЕРЕЯ ⟩ Кто напялил шапку на голову Пятса: «Гномик! Серьезно?»

Памятник первому главе правительства Эстонской Республики, президенту Константину Пятсу, был установлен этой осенью в центре Таллинна. Для создания скульптуры НКО Konstantin Pätsi Muuseum организовало масштабный сбор средств и заключило с Таллиннской горуправой договор об установке памятника за театром «Эстония». Скульптура высечена из гранита, привезенного из Швеции, а основание памятника облицовано китайским гранитом работы скульптора Вирго Вярника и архитектора Тойво Таммика.

«Такая великолепная статуя, и кто-то действительно додумался напялить ему красную шапочку гнома на Рождество?» – не может поверить огорченный читатель. Кроме того, по словам неравнодушного таллиннца, статуя Пятса, установке которой уделялось столько внимания, уже имеет признаки износа.

«Я даже не буду говорить о щелях между плитками», – пишет читатель о состоянии недавно установленного мемориала. Кроме того, его очень беспокоит то, что на лицо Пятса уже что-то пролито или кто-то его бил грязными ногами. Такое отношение к скульптуре – варварство.

«Ну кто это делает?» – спрашивает читатель в Рождество.