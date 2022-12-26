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СТРАННЕНЬКО ⟩ Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции

Limon.ee
Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции
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Гоген Солнцев.
Гоген Солнцев. Фото: скриншот из Youtube

Актер и шоумен Гоген Солнцев в своем Instagram поделился кадрами из театральной академии. Он появился на принятии экзаменов у студентов.

«Прошел экзамен по актерскому мастерству у студентов. Как известно, «вся жизнь – театр», но не все в ней актеры. К счастью. Либо же к сожалению», – написал Солнцев в личном блоге.

Актер долгое время не появлялся на публике после того, как перенес пластическую операцию. Солнцев признался, что перенес семичасовую пластическую операцию. За эти часы хирурги ему сделали подтяжку лица, а также «художественную липосакцию тела». 

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