Актер и шоумен Гоген Солнцев в своем Instagram поделился кадрами из театральной академии. Он появился на принятии экзаменов у студентов.
СТРАННЕНЬКО ⟩ Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции
Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции
«Прошел экзамен по актерскому мастерству у студентов. Как известно, «вся жизнь – театр», но не все в ней актеры. К счастью. Либо же к сожалению», – написал Солнцев в личном блоге.
Актер долгое время не появлялся на публике после того, как перенес пластическую операцию. Солнцев признался, что перенес семичасовую пластическую операцию. За эти часы хирурги ему сделали подтяжку лица, а также «художественную липосакцию тела».
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