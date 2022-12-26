Эстонская спортсменка с диабетом: риск впасть в кому во время тренировки очень высок

Мать Келли, Моника Хейнпыльд, сказала, что когда она узнала о диабете своей дочери, ее будто засосало в черную дыру. «Очень долгое время я не могла с этим смириться, я думала, что эти показания неправильные, что не может быть, чтобы у ребенка, который был здоров, совершенно нормального ребенка, вдруг появился такой диагноз», – сказала она, добавив, что врач утешал ее тем, что это нормальная жизнь, если приложить усилия.

«Родителям, безусловно, гораздо труднее это принять, я думаю, что Келли была единственной, кто вытащил меня из этого состояния, я думаю, что эмоционально я была в гораздо более тяжелом положении, чем даже мой ребенок», – рассказала Моника.

Келли Хейнпыльд вспоминала, что когда они приехали в тартускую больницу, первым наказом ее матери было: «Ты больше не можешь заниматься спортом и есть конфеты». Но это все миф, врач все опроверг и сказал: пожалуйста, у вас есть возможность делать абсолютно все, это не имеет значения.