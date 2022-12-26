19-летняя Келли Хейнпыльд – чемпионка Эстонии этого года в возрастной группе U-20 в метании диска, толкании ядра и молота. Она более двадцати раз становилась чемпионкой Эстонии и имеет на своем счету несколько рекордов и первых мест в серии передач TV10 «Олимпийская звезда». Путь к медалям начался восемь лет назад в день, который мать Келли никогда не забудет, сообщает новостной портал ERR.
Эстонская спортсменка с диабетом: риск впасть в кому во время тренировки очень высок
Мать Келли, Моника Хейнпыльд, сказала, что когда она узнала о диабете своей дочери, ее будто засосало в черную дыру. «Очень долгое время я не могла с этим смириться, я думала, что эти показания неправильные, что не может быть, чтобы у ребенка, который был здоров, совершенно нормального ребенка, вдруг появился такой диагноз», – сказала она, добавив, что врач утешал ее тем, что это нормальная жизнь, если приложить усилия.
«Родителям, безусловно, гораздо труднее это принять, я думаю, что Келли была единственной, кто вытащил меня из этого состояния, я думаю, что эмоционально я была в гораздо более тяжелом положении, чем даже мой ребенок», – рассказала Моника.
Келли Хейнпыльд вспоминала, что когда они приехали в тартускую больницу, первым наказом ее матери было: «Ты больше не можешь заниматься спортом и есть конфеты». Но это все миф, врач все опроверг и сказал: пожалуйста, у вас есть возможность делать абсолютно все, это не имеет значения.
Вся жизнь диабетиков вращается вокруг того, чтобы привести уровень сахара в крови в норму. Высокий уровень сахара в крови повреждает организм, слишком низкий – и вы можете просто умереть. Чтобы найти баланс, мама Келли начала вести подробный дневник здоровья. «Я записывала все: с какого сахара мы начинали тренировки, что она ела за день, какие порции вводили, как она реагировала, скажем, на пятиминутную тренировку, если она делала пробежку или если она делала разгибания рук, и как изменялся сахар», – сказала ее мать.
Больше всего Келли Хейнпыльд боится, что она потеряет тот контроль, который у нее есть сейчас. «У меня есть инсулиновая помпа, которая всегда предупреждает о низком или высоком уровне сахара в крови, контроль с помощью этого устройства – это максимум, что вы можете сделать против этой болезни», – заверила она, добавив, что, к сожалению, людям старше 26 лет приходится покупать его по полной цене. «Реальная цена этой помпы – более 3 000 евро, ее непросто себе позволить».
Мама Келли подчеркнула, что, наверное, ни один здоровый спортсмен не знает, сколько усилий Келли тратит на то, чтобы вообще двигаться. «Колебания уровня сахара в крови у спортсменов происходят очень быстро и внезапно, и риск того, что с вами что-то случится во время тренировки, когда уровень сахара понизится, и вы можете впасть в кому, очень высок», – говорит она.