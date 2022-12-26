Новый год в стиле этого животного праздновать нельзя!
«Вас обманули!»: Василиса Володина сделала заявление про год Кролика
«Вас обманули!»: Василиса Володина сделала заявление про год Кролика
Известный астролог Василиса Володина составила руководство для удачной встречи Нового года. Астролог заявила, что это инструкция, чтобы уже с первых дней уверенно идти к своим целям.
«Вас обманули! Забудьте про год Водяного Кролика – он начнется только в январе. Управителем этого года в европейской астрологии является Юпитер (до марта 2023 года), и потому встречать канун Нового года лучше в стиле этой планеты», – заявила она.
Напомним, по восточному календарю год Кролика начнется только 22 января 2023 года и закончится 9 февраля 2024 года. Поэтому праздновать Новый год в стиле этого животного не стоит.
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