Имре Соояэр, бывший член Рийгикогу, проведет Рождество в больнице после того, как в течение последних двух недель боролся с высокой температурой. Но вдобавок ко всему, полтора месяца назад во время планового обследования в его легком была обнаружена опухоль. Однако на Рождество Соояэр получил замечательный подарок.
Рождественское чудо ⟩ «Температура подскочила так, что я потерял сознание»: Имре Соояэр жил в страхе, что у него рак легких
Политик Имре Соояэр заболел коронавирусом во второй половине прошлого года. Проблемы со здоровьем продолжали беспокоить Соояэра и в этом году, и он подробно описал их в Facebook.
«Момент, когда узнаешь, что у тебя больше нет рака, не поддается описанию», – эмоционально начал Соояэр, добавив, что последние полтора месяца он жил с осознанием того, что у него подозревают рак легких, «что мои дни на земле могут быть сочтены».
«Год назад я тяжело перенес ковид. Теперь, во время обычного осмотра, чтобы проверить, как восстановилось легкое, была обнаружена опухоль в 2,5 см и значительно увеличенные лимфатические узлы», – рассказал политик, которого после обнаружения направили на анализы. Образцы тканей также были взяты из легких.
Однако Соояэр тяжело заболел до оглашения результатов анализов. «Я прибыл в Эстонию в начале прошлой недели с высокой температурой. Мне назначили обследование. Дома поднялась такая высокая температура, что я потерял сознание. Не знаю, как долго я был без сознания, но когда я очнулся, термометр показывал 42 градуса. Температура больше не реагировала на таблетки и все время оставалась очень высокой. Я обратился в больницу. Меня сразу же поместили в реанимацию», – рассказал Соояэр.
В больнице было проведено плановое обследование, результаты которого, по словам Соояэра, оказались хуже, чем ожидалось: «Картина была суровой. [...] На снимке опухоль увеличивалась в размерах, и метастазы были видны не только в легком, но и по всей лимфатической системе организма. Врачи подозревали самое худшее, но не могли прийти к единому мнению, потому что странная высокая и постоянная лихорадка нарушала общую картину. Нам пришлось ждать результатов исследования образцов тканей».
В течение последних двух недель Соояэр боролся с высокой температурой. «Я горю в аду уже две недели подряд. Каждую ночь температура поднимается до 40-42. Это просто лишает меня рассудка и жизни. Через канюлю действуют только самые сильные жаропонижающие средства, но их нельзя использовать долго, потому что они подвергают опасности другие органы», – писал политик.
Однако теперь Соояэр может вздохнуть с облегчением, ведь сегодня он получил поистине драгоценный рождественский подарок. «Итак, сегодня тот замечательный день, когда я получил подтверждение, что рождественское чудо существует. Биопсия не выявила злокачественной опухоли. Так что рака нет. Хух», – поделился он радостью со своими подписчиками.
Однако эта радостная новость не означает, что Соояэр полностью здоров. «По всему телу и в лимфатических узлах была обнаружена обширная бактериальная инфекция. Сейчас ее лечат», – признался политик, у которого также снизилась температура. Праздники он проведет в больнице.
«Я хотел бы послать рождественский свет и любовь всем тем, кто также вынужден проводить свои праздники в больничных стенах, кто не может быть со своими любимыми и близкими.
Спасибо всем заботливым врачам и медсестрам в PERH, которые поддерживали меня в моих муках, ухаживали за мной и сохраняли для меня место», – написал Соояэр.
Политик сказал, что подобные переживания учат переоценивать жизнь и смотреть на все в перспективе.