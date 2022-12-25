Рождественское чудо ⟩ «Температура подскочила так, что я потерял сознание»: Имре Соояэр жил в страхе, что у него рак легких

Политик Имре Соояэр заболел коронавирусом во второй половине прошлого года. Проблемы со здоровьем продолжали беспокоить Соояэра и в этом году, и он подробно описал их в Facebook.

«Момент, когда узнаешь, что у тебя больше нет рака, не поддается описанию», – эмоционально начал Соояэр, добавив, что последние полтора месяца он жил с осознанием того, что у него подозревают рак легких, «что мои дни на земле могут быть сочтены».

«Год назад я тяжело перенес ковид. Теперь, во время обычного осмотра, чтобы проверить, как восстановилось легкое, была обнаружена опухоль в 2,5 см и значительно увеличенные лимфатические узлы», – рассказал политик, которого после обнаружения направили на анализы. Образцы тканей также были взяты из легких.

Однако Соояэр тяжело заболел до оглашения результатов анализов. «Я прибыл в Эстонию в начале прошлой недели с высокой температурой. Мне назначили обследование. Дома поднялась такая высокая температура, что я потерял сознание. Не знаю, как долго я был без сознания, но когда я очнулся, термометр показывал 42 градуса. Температура больше не реагировала на таблетки и все время оставалась очень высокой. Я обратился в больницу. Меня сразу же поместили в реанимацию», – рассказал Соояэр.