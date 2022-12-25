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В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США

Limon.ee
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
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Байден и его супруга Джилл. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли
Байден и его супруга Джилл. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли Фото: SCANPIX

Президент США Джо Байден и его жена Джилл сфотографировались, когда вместе украшали елку. Соответствующее фото опубликовано 25 декабря на их личных страницах в Instagram.

На снимке президент США запечатлен в футболке поло и темных брюках на стремянке, а его жена в толстовке и длинной юбке позировала возле ящика с игрушками.

«Всего несколько последних штрихов! Надеемся, у вас и ваших близких отличный рождественский вечер», – говорится в подписи к фото.

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