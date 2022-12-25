Точные предсказания от знаменитого астролога Павла Голбы опубликованы в Сети.
Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов в январе 2023 года
TopNews в конце года опубликовал самый точный прогноз Павла Глобы по знакам Зодиака. Гороскоп Павла Глобы всегда привлекал большое внимание – в этот раз астролог назвал четыре знака, которым в январе 2023 года надо готовиться к кардинальным переменам.
Одиноким стоит помнить, что личная жизнь может изменится в любой момент. Главное придерживаться основных рекомендаций от Павла Глобы: не избегать крупных массовых мероприятий, не общаться только с коллегами, почаще выбираться на праздничные гуляния и не отказываться бывать в гостях.
Овен
Лучшее в 2023 году начнется именно у представителей знака зодиака – Овны. Их ждут сюрпризы, открытия. И это в первый месяц начавшегося года. События вряд ли оставят кого-то равнодушными.
Но самое важное, что рекомендуют звезды Овнам в январе 2023 года – держать себя в руках. Изменений в личной жизни можно не ждать, но, если приложить усилия, то все получится.
Стрелец
В январе 2023 года Стрельцам надо быть готовыми к изменениям в жизни из-за проблем со здоровьем. Звезды предсказывают этому знаку зодиаку высокие риски по здоровью, возможны травмы.
Если Стрельцы приложат усилия, потратят время на свое духовное развитие, самосовершенствование, то в будущем это позволит добиться больших профессиональных успехов.
Водолей
Павел Глоба предупреждает, что Водолеям придется изменить свои планы, чтобы решить проблемы уходящего года. И это, естественно, отнимет немало сил и времени.
Если же Водолеи не будут пасовать перед сложностями, трудный этап пройдет быстро. В конце января лишние люди исчезнут из жизни навсегда, а дела пойдут в гору.
Рыбы
Определенные проблемы и трудности будут в жизни у Рыб в 2023 году. Но справляться с ними придется не в одиночку. Рядом с вами найдутся умные, сильные и верные люди. Пора опираться на них. Если Рыбы давно искали ответы, то в январе 2023 года они их найдут. А еще удастся составить план на будущее и реализовать собственный талант.