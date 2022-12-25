Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, у которых жизнь повернется на 180 градусов в январе 2023 года

TopNews в конце года опубликовал самый точный прогноз Павла Глобы по знакам Зодиака. Гороскоп Павла Глобы всегда привлекал большое внимание – в этот раз астролог назвал четыре знака, которым в январе 2023 года надо готовиться к кардинальным переменам.

Одиноким стоит помнить, что личная жизнь может изменится в любой момент. Главное придерживаться основных рекомендаций от Павла Глобы: не избегать крупных массовых мероприятий, не общаться только с коллегами, почаще выбираться на праздничные гуляния и не отказываться бывать в гостях.

Овен

Лучшее в 2023 году начнется именно у представителей знака зодиака – Овны. Их ждут сюрпризы, открытия. И это в первый месяц начавшегося года. События вряд ли оставят кого-то равнодушными.

Но самое важное, что рекомендуют звезды Овнам в январе 2023 года – держать себя в руках. Изменений в личной жизни можно не ждать, но, если приложить усилия, то все получится.

Стрелец

В январе 2023 года Стрельцам надо быть готовыми к изменениям в жизни из-за проблем со здоровьем. Звезды предсказывают этому знаку зодиаку высокие риски по здоровью, возможны травмы.

Если Стрельцы приложат усилия, потратят время на свое духовное развитие, самосовершенствование, то в будущем это позволит добиться больших профессиональных успехов.

Водолей

Павел Глоба предупреждает, что Водолеям придется изменить свои планы, чтобы решить проблемы уходящего года. И это, естественно, отнимет немало сил и времени.

Если же Водолеи не будут пасовать перед сложностями, трудный этап пройдет быстро. В конце января лишние люди исчезнут из жизни навсегда, а дела пойдут в гору.

Рыбы