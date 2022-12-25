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ВИДЕО ⟩ Олимпийская чемпионка показала самую необычную версию танца Уэнсдей – под водой!

Limon.ee
Олимпийская чемпионка показала самую необычную версию танца Уэнсдей – под водой!
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Фото: Shutterstock

Синхронистка и звезда TikTok Кристина Макушенко не могла пройти мимо покорившего Сеть танца. Исполнительница подводных танцев показала свой вариант хореографической композиции из популярного сериала «Уэнсдей».

Движения, которые героиня сериала выполнила на танцполе, Макушенко повторила, погрузившись в бассейн. Синхронистка призналась, что на запись видео ушло четыре часа. А главную сложность создавало пышное короткое платье, которое затрудняло передвижения в воде.

«Подводная версия Уэнсдей Аддамс. Жизнь слишком коротка! Зачем быть таким серьезным? Посмейтесь вместе со мной и напишите в комментариях, что вы думаете!» – подписала видео синхронистка.

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