ВИДЕО ⟩ Олимпийская чемпионка показала самую необычную версию танца Уэнсдей – под водой!

Движения, которые героиня сериала выполнила на танцполе, Макушенко повторила, погрузившись в бассейн. Синхронистка призналась, что на запись видео ушло четыре часа. А главную сложность создавало пышное короткое платье, которое затрудняло передвижения в воде.

«Подводная версия Уэнсдей Аддамс. Жизнь слишком коротка! Зачем быть таким серьезным? Посмейтесь вместе со мной и напишите в комментариях, что вы думаете!» – подписала видео синхронистка.