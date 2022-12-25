Ни в коем случае не дарите эти подарки на Новый год – 2023, иначе сильно оскорбите Кролика

Тема подарков сейчас актуальна как никогда. Ведь до Нового года еще есть время, и люди присматриваются ко всяким безделушкам и думают, кому что подарить, пишет Life. С какими подарками стоит быть особенно осторожными?

Какие подарки нельзя дарить на 2023-й?

Выбор подарков – тема достаточно сложная, ведь общие рекомендации дать непросто, всем не угодишь. Зато можем рассказать, от покупки каких презентов точно следует воздержаться. Некоторые из них не оценит Водяной Кролик, а дарить другие и вовсе считается плохой приметой. На самом деле список «запрещeнки» не такой уж и большой.

Не стоит дарить парфюмерию. Символ 2023 года не слишком хорошо относится к резким запахам. Если человек не говорил, что хочет в подарок на праздник конкретные духи, ваша инициатива окажется наказуемой.

Плохим вариантом для подарка станут предметы, связанные с водными процедурами. Гели для душа, шампуни и бальзамы, халат или тапочки. Да, это практично, но подобные штучки и подарками-то назвать трудно. Полотенце с давних времён относится к обрядовым предметам, а презентовать тапочки — плохая примета.