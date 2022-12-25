Наступили долгожданные праздники. Давайте посмотрим, как эстонские звезды и общественные деятели приносят рождественское настроение в свой дом и делятся им в социальных сетях.
ФОТО ⟩ «Обнимайтесь, наслаждайтесь моментом!» Смотрите, как отмечают Рождество эстонские знаменитости
Солист группы Terminaator Яагуп Крим накануне Рождества опубликовал в социальных сетях фотографию праздничной елки и подарков под ней. «Почему эти часы идут так медленно? Я уже хочу подарок!» – воскликнул Яагуп в пятницу вечером.
Многие известные эстонцы делятся замечательными семейными фотографиями на Рождество. Ведущий Kanal 2 канала Юри Бучаков поделился прекрасными фотографиями своей семьи, актер Ян Ууспыльд в преддверии Рождества показал в социальных сетях снимки своей маленькой дочери, а актриса Саара Пиус порадовала своих поклонников прекрасным семейным фото.
Жена эстонского политика Таави Рыйваса, певица Луиза Рыйвас также пожелала красивого и мирного Рождества. Она опубликовала красивый семейный снимок.
Гонщик Отт Тянак поздравил всех с Рождеством, опубликовав душевную фотографию. «Берегите друг друга! Всех с Рождеством!» – написал Отт теплые пожелания.
Эстонский штурман ралли Мартин Ярвеоя опубликовал семейный снимок и тоже поздравил всех с Рождеством.
Певица Inger в канун Рождества разместила в социальных сетях серию фотографий, показывающих, как она привнесла праздничное настроение в свою жизнь в эти дни.
Ведущий Роберт Рооль поделился семейной фотографией за несколько дней до Рождества. Это Рождество для Роберта особенное, ведь он впервые станет отцом.
В канун Рождества радиоведущая Пилле Минев поделилась на Instagram забавной сказкой, которая, скорее всего, вдохновлена самой жизнью: «В этот самый прекрасный зимний день к нам в гости пришел Дед Мороз. Мы встретили его на автобусной остановке, и у него был с собой большой пакет с подарками. Мы читали стихи на автобусной остановке, это было здорово. Счастливых праздников и радостных сюрпризов!»
Кейт Пентус-Розиманнус тоже показала свое уютное Рождество.
Так отмечают Рождество в семье эстонских культуристов: Арго Адер, Маарьи Кернер-Адер и их пятеро детей.
Музыкант Пауль Нейцов в социальных сетях рассказывает о том, что праздники всегда нужно проводить рядом с теми, кого любишь больше всего.
Так отмечает Рождество семья генерального продюсера Eesti Laul Томи Рахула.
Телеведущий Кристьян Йыэкалда поздравил всех с Рождеством песней.
Певица Таня Михайлова-Саар также пожелала счастливого Рождества, опубликовав милую семейную фотографию.
Музыкант Ялмар Вабарна отправил свои пожелания на праздники прямо из проруби.
Юри Ратас, который позировал для праздничного фото со своим домашним питомцем, пожелал провести Рождество с любимыми людьми.
Светская львица Ану Саагим нашла рождественское настроение рядом с Санта-Клаусом.
Предприниматели Март Хабер и Тайво Пиллер в этом году празднуют Рождество со своими детьми во Флориде, но, похоже, в семье хватает рождественского настроения!
Певица Герли Падар и тренер по танцам Мартин Пармас впервые отмечают праздники в качестве семейной пары.