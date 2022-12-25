ФОТО ⟩ «Обнимайтесь, наслаждайтесь моментом!» Смотрите, как отмечают Рождество эстонские знаменитости

Певица Inger в канун Рождества разместила в социальных сетях серию фотографий, показывающих, как она привнесла праздничное настроение в свою жизнь в эти дни.

В канун Рождества радиоведущая Пилле Минев поделилась на Instagram забавной сказкой, которая, скорее всего, вдохновлена самой жизнью: «В этот самый прекрасный зимний день к нам в гости пришел Дед Мороз. Мы встретили его на автобусной остановке, и у него был с собой большой пакет с подарками. Мы читали стихи на автобусной остановке, это было здорово. Счастливых праздников и радостных сюрпризов!»