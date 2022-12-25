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«Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился»: поклонники раскритиковали рождественский наряд Кардашян

Limon.ee
«Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился»: поклонники раскритиковали рождественский наряд Кардашян
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Ким Кардашян
Ким Кардашян Фото: Jordan Strauss

41-летняя американская модель Ким Кардашян 24 декабря разместила в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена в одежде леопардовой расцветки.

Модель надела боди с корсетом, полупрозрачный облегающий топ, колготки, ботфорты и высокие перчатки.

«Верю в тебя», – написала Кардашян.

Поклонники раскритиковали наряд теледивы. «Я люблю тебя, но Хэллоуин закончился», – написала одна из них. Другие подписчики Кардашян согласились, что на Рождество такой наряд неуместен. 

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