У молодой женщины, которая была знаменитостью в TikTok, до исчезновения были тысячи подписчиков, а также много друзей, которые за нее сильно переживают. Уже третий месяц полиция просит помощи в установлении местонахождения 28-летней Яне, пропавшей без вести в Ярвамаа.
Для подписчиков
КУДА ИСЧЕЗЛА ЯНЕ? ⟩ Эстонская звезда TikTok пропала почти три месяца назад, оставив жуткое послание
Эстонская звезда TikTok пропала почти три месяца назад, оставив жуткое послание
11 октября полиции сообщили, что 28-летняя Яне ушла из своего дома в Пайде и не вернулась к обещанному времени. К утру кануна Рождества Яне считалась пропавшей без вести 74 дня, то есть почти три месяца.
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