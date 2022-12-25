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КУДА ИСЧЕЗЛА ЯНЕ? ⟩ Эстонская звезда TikTok пропала почти три месяца назад, оставив жуткое послание

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Эстонская звезда TikTok пропала почти три месяца назад, оставив жуткое послание
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Фото: Kuvatõmmised TikTokist ja rate.ee saidilt/Elu24 kollaaž

У молодой женщины, которая была знаменитостью в TikTok, до исчезновения были тысячи подписчиков, а также много друзей, которые за нее сильно переживают. Уже третий месяц полиция просит помощи в установлении местонахождения 28-летней Яне, пропавшей без вести в Ярвамаа.

11 октября полиции сообщили, что 28-летняя Яне ушла из своего дома в Пайде и не вернулась к обещанному времени. К утру кануна Рождества Яне считалась пропавшей без вести 74 дня, то есть почти три месяца.

До своего исчезновения Яне была довольно популярной в TikTok. За ее активной жизнью там следило довольно большое количество поклонников. Молодая женщина постоянно выкладывала видео о себе и часто вела прямые трансляции.

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