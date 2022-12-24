Сегодня первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт отмечает свое 27-летие! Как прошедший год жизни повлиял на Анетт, звезда тенниса намекнула тортом с необычным посланием, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ Горячее, чем когда-либо! Эстонская звезда тенниса Анетт Контавейт празднует день рождения
Горячее, чем когда-либо! Эстонская звезда тенниса Анетт Контавейт празднует день рождения
«Все именно так, как сказано на торте!» – заявила Анетт Контавейт в свой день рождения под постом, добавленным в Instagram. На торте был следующий текст: «Старше, умнее и горячее, чем когда-либо».
Кажется, Анетт смогла насладиться тортом в Дубае, где она отдыхала с ведущей Кейли Сюкияйнен в середине декабря.
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