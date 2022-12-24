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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Неожиданно! Эстонский глинтвейн на рождественской ярмарке в Германии стоит дешевле, чем в Таллинне

Limon.ee
Неожиданно! Эстонский глинтвейн на рождественской ярмарке в Германии стоит дешевле, чем в Таллинне
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Рождественская ярмарка в Штральзунде.
Рождественская ярмарка в Штральзунде. Фото: Личный архив автора

Находящийся сейчас в Германии журналист портала Limon.ee побывал на рождественском рынке в маленьком приморском городке в Северной Германии – Штральзунде. Он, как и Таллинн, находится на берегу Балтийского моря. Отсюда можно попасть в том числе и на самый большой немецкий остров – Рюген.

Рождественская ярмарка в Штральзунде.
Рождественская ярмарка в Штральзунде. Фото: Личный архив автора

В Штральзунде в период рождественских праздников невозможно пройти мимо прекрасного рождественского рынка, расположенного на главной площади рядом с Ратушой.

Рождественская ярмарка в Штральзунде.
Рождественская ярмарка в Штральзунде. Фото: Личный архив автора

Город безумно напоминает наш старый Таллинн. Сам рынок по площади примерно такой же, как и в эстонской столице, но здесь уместилось всё – детские карусели, колесо обозрения, деревянные ларьки с глинтвейном, вкусными венгерскими лепешками и другой едой и напитками. Несколько минут, и твоя лепешка с тунцом, салями или просто сыром и помидорами готова.

Глинтвейн, как и в Таллинне, с различными вкусами и разной крепости. В первом же ларьке находим эстонский глинтвейн, так сказано на этикетке и на доске с ценниками. На вкус очень похоже на Vana Tallinn. На бутылке указана крепость 11%, но кажется, что сам напиток гораздо крепче. Стоимость стеклянной кружки 0.2л – 3.50 евро. Это по всем показателям дешевле, чем в Таллинне. В Таллинне такая кружка стоит примерно 5 евро. В некоторых ларьках даже дороже.

Рождественская ярмарка в Штральзунде.
Рождественская ярмарка в Штральзунде. Фото: Личный архив автора
Рождественская ярмарка в Штральзунде.
Рождественская ярмарка в Штральзунде. Фото: Личный архив автора

Единственное существенное отличие. На всех рождественских рынках в германии не используются одноразовые стаканчики, а только качественная стеклянная посуда – кружки, бокалы и стаканы. За них нужно заплатить залог от 2 до 3 евро, в конце ты возвращаешь посуду и тебе возвращают деньги. Каждый новый глинтвейн при этом наливают в чистую кружку.

А вы были в других странах на рождественском рынке? Какие там цены? Напишите нам: info@limon.ee.

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