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«Минутка самолюбования»: Агата Муцениеце позировала в белье, чтобы похвастаться стальным прессом

Limon.ee
«Минутка самолюбования»: Агата Муцениеце позировала в белье, чтобы похвастаться стальным прессом
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Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце разместила в личном миркрблоге кадр в откровенном образе, пишет Телепрограмма.

Агата позировала в одном нижнем белье перед зеркалом. Муцениеце не стыдно показать свое тело перед фолловерами. Так как у актрисы есть пресс, которому позавидуют многие.

«Минутка самолюбования», – подписала снимок Агата.

Фото: Скриншот с Instagram

Поклонники Агаты остались в восторге от свежего образа знаменитости. Они оставили слова восхищения в комментариях под фото:

«Вот это фигура!», «А Прилучный обзавидуется», «Хороша», «Пресс просто космос».

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