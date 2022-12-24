Пугачева возвращается в Россию? В замке в деревне Грязь устроили генеральную уборку

Замок в деревне Грязь пустует с тех пор, как владельцы покинули страну и обосновались в Израиле. Накануне соседи заметили, что в особняке началась суета: на территорию стали заезжать автомобили клининговых служб. Возможно, идут приготовления к визиту артистки, которая, по слухам, планирует встретить на родине Новый год. «Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна. Явно ждут возвращения хозяйки», – сообщают жители деревни Грязь.

А ведь поклонники давно предполагали, что певица будет приезжать в Россию, как на дачу. Кроме того, вероятно, возвращение звезды связано с тем, что недавно полиция Израиля задержала нескольких сотрудников миграционной службы – они подозреваются в незаконной выдаче паспортов гражданам России. Дело в том, что в первый раз документ выдается сроком на один год, но подозреваемые оформили пятилетние паспорта. Есть версии, что Пугачева может лишиться израильского документа.