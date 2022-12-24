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«Тебе снова 18?» 48-летняя Кейт Мосс снялась в трусах

Limon.ee
«Тебе снова 18?» 48-летняя Кейт Мосс снялась в трусах
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Кейт Мосс.
Кейт Мосс. Фото: Angela Weiss

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс 23 декабря разместила в Instagram ролик, снятый для бренда Marc Jacobs, пишет Gordon.

В видео Мосс предстала с красными волосами. Она позировала в черном топе и трусах. Также модель продемонстрировала брючный костюм светло-серого цвета и засветила бюст в черном бюстгальтере.

«Тебе снова 18?» – спросила подписчица модель.

Кейт Мосс родилась в Кройдоне, Великобритания. В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.

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