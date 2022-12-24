«Тебе снова 18?» 48-летняя Кейт Мосс снялась в трусах

В видео Мосс предстала с красными волосами. Она позировала в черном топе и трусах. Также модель продемонстрировала брючный костюм светло-серого цвета и засветила бюст в черном бюстгальтере.

Кейт Мосс родилась в Кройдоне, Великобритания. В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.