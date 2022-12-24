Католическое Рождество 25 декабря 2022 года: традиции и ритуалы праздничного дня

Рождество ассоциируется с яркими украшениями, подарками и семейными застольями, а также с долгожданными гостями и вкусной выпечкой. Аромат корицы, искренние поздравления, уютные интерьерные свечи добавляют торжеству домашней атмосферы. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают отметить душевный праздник с близкими людьми и вспомнить главные традиции этого торжества.

По традиции к Рождеству украшают дома, в том числе и внешне. Яркие огни видны издалека – дома сияют огнями, а на придомовых территориях располагают множество фигур, которые поддерживают дух Рождества. Повсеместно открываются ярмарки, а также проходит традиционный парад. В нем участвуют пешие группы и красиво наряженный автотранспорт, а зрителей обязательно одаривают сладостями и желают счастливых рождественских праздников.

Торжество начинается накануне, 24 декабря: это время названо Рождественским сочельником. Католики присутствуют на богослужении, которое носит название Навечерие.

Рождество – это не только новогодняя ель, украшенная яркими игрушками, но и венки на дверях. Они несут не только декоративную, но и защитную функцию. По поверьям такие украшения отгоняют нечистые силы и привлекают счастье семьям.

Принято на Рождество зажигать камин, растапливая его поленом. Его заранее посыпают зерном и поливают медом, вином или маслом, чтобы привлечь в дом благополучие. Не обходятся и без рождественских молитв перед началом трапезы.

Еще одна традиция Рождества – 12 постных блюд на столе. После того, как на небе появится первая звезда, их сменяют традиционные угощения, которые знаменуют завершение поста.