«Сердце наполнено любовью», – пишет актер Ян Ууспыльд в Instagram.
СМОТРИ ⟩ Знаменитый эстонский актер показал согревающий душу кадр, на котором запечатлен с маленькой дочерью
Знаменитый эстонский актер показал согревающий душу кадр, на котором запечатлен с маленькой дочерью
Перед предстоящими праздниками актер Ян Ууспыльд поделился милой фотографией со своей маленькой дочерью. «Сердце наполнено любовью. Счастливого Рождества!» – пишет он в публикации.
С 2013 года Ян Ууспыльд женат на Герли Тиганик, свадьба с которой состоялась в Индии. Всего у актера трое детей – дочь Лаура Лисете от Маргит Роосаар и сын Фред от Марион Ууспыльд.