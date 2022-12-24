СМОТРИ ⟩ Знаменитый эстонский актер показал согревающий душу кадр, на котором запечатлен с маленькой дочерью

Перед предстоящими праздниками актер Ян Ууспыльд поделился милой фотографией со своей маленькой дочерью. «Сердце наполнено любовью. Счастливого Рождества!» – пишет он в публикации.

С 2013 года Ян Ууспыльд женат на Герли Тиганик, свадьба с которой состоялась в Индии. Всего у актера трое детей – дочь Лаура Лисете от Маргит Роосаар и сын Фред от Марион Ууспыльд.