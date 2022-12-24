Первый сезон реалити-шоу «Вилла» выиграла пара Катрийн и Арлеса. Главные любимцы шоу, Франк и Аннабель, не позволили неудаче сломить себя, потому что благодаря шоу они нашли настоящую любовь! Смотрите горячее видео-интервью Elu24 с влюбленными!
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Он действительно идеальный мужчина!» Участники реалити-шоу «Вилла» страстно поцеловались прямо перед камерой
«Он действительно идеальный мужчина!» Участники реалити-шоу «Вилла» страстно поцеловались прямо перед камерой
«Мы не выиграли деньги, но мы все равно выиграли больше всех!» – говорит Аннабель о проигрыше шоу. Франк и Аннабель были единственными, кто остался вместе после окончания шоу. На сегодняшний день пара уже съехалась.