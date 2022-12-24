«Чувствует себя обиженной и преданной»: Миддлтон не общается с принцем Гарри после фильма Netflix

Как сообщает инсайдер, близкий к Букингемскому дворцу, члены королевской семьи ознакомились с новым творением принца Гарри и Меган Маркл. Герцоги Сассекские довольно подробно описали свои отношения с умершей Елизаветой II, рассказали о порядках во дворце и даже задели принца Уильяма и его жену.

Кейт Миддлтон это в корне не понравилось. Источник сообщает, что она сильно расстроилась и переживает из-за слов брата мужа:

Кейт чувствует себя обиженной и преданной, что Гарри так поступил и с ней, тем более, что раньше они были так близки.

Сообщается, что принц Уильям более спокойно отнесся к скандальной ленте и решил проигнорировать ее, так как отношения с братом у него давно подпорчены. При этом, все ждут от него каких-то шагов – например, высказать свою версию событий или же, между ними может начаться настоящая борьба. «Он сохраняет достоинство и занимается своим делом», – добавил инсайдер.

Напомним, герцоги снялись для скандального фильма Netflix, который вышел в середине декабря. В нескольких частях принц Гарри и Меган Маркл поведали режиссеру Лиз Гарбус о том, как Уильям нарушил соглашение о неоглашении в пресс истории о своем брате, после чего и случился конфликт в семье. Якобы даже это поспособствовало переезду герцогов в США.