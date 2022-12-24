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НОСТАЛЬГИЯ! ⟩ Представлявшая Эстонию на Евровидении Элина Борн поделилась воспоминанием десятилетней давности

Limon.ee
Представлявшая Эстонию на Евровидении Элина Борн поделилась воспоминанием десятилетней давности
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Элина Борн.
Элина Борн. Фото: Remo Tõnismäe

Десять лет назад состоялся финал пятого сезона шоу Eesti otsib superstari. По этому поводу певица Элина Борн поделилась веселыми воспоминаниями со сцены и за кулисами шоу, пишет Elu24.

Элина Борн приняла участие в пятом сезоне телешоу Eesti otsib superstari, когда ей было 18 лет. Борн вышла в финал первого студийного тура по решению зрителей. Элина заняла второе место, а Расмус Ряндвее победил в шоу.

Элина поделилась с подписчиками в Instagram ностальгическими фотографиями тех дней.

«Десять лет?! Хочется написать что-то душераздирающее, но не получается... Столько эмоций, когда вспоминаю то время. Конечно, только хорошие. Я просто хочу сказать, что я так благодарна за этот опыт и людей, с которыми это шоу свело меня!» – пишет Элина в публикации в Instagram.

Послушайте, как Элина исполняла песню Адель Skyfall на шоу Eesti otsib superstari в 2012 году!

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