НОСТАЛЬГИЯ! ⟩ Представлявшая Эстонию на Евровидении Элина Борн поделилась воспоминанием десятилетней давности

Элина Борн приняла участие в пятом сезоне телешоу Eesti otsib superstari, когда ей было 18 лет. Борн вышла в финал первого студийного тура по решению зрителей. Элина заняла второе место, а Расмус Ряндвее победил в шоу.

«Десять лет?! Хочется написать что-то душераздирающее, но не получается... Столько эмоций, когда вспоминаю то время. Конечно, только хорошие. Я просто хочу сказать, что я так благодарна за этот опыт и людей, с которыми это шоу свело меня!» – пишет Элина в публикации в Instagram.