Анна Седокова опубликовала в Instagram фотографии со своими детьми, в том числе и с младшей дочерью Моникой. Ранее публиковать ее фотографии в сети певице запрещал бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский, который также известен по участию в телешоу «Холостяк», пишет Сплетник.
Анна Седокова опубликовала фото младшей дочери, за которую боролась с бывшим мужем
Моника жила вместе с отцом в Лос-Анджелесе, а с матерью могла видеться только на каникулах или по выходным. Кроме того, певице было запрещено публиковать фотографии с Моникой в соцсетях, а также делать из нее публичную личность. По слухам, девочку хотели забрать родственники бывшего мужа Седоковой, которые были недовольны ее методами воспитания. С Максимом Чернявским Седокова развелась в 2013 году.
В честь своего 40-летия Седокова, однако, опубликовала кадры со всеми своими детьми.
«На фото моя взрослая дочь Моника. Такая красивая, мудрая и веселая. И пусть наша история тоже станет надеждой и историей про то, как даже после самой сильной бури все успокаивается и выходит солнце. Что можно жить в мире и согласии, даже после самых сложных ситуаций. Можно и нужно», – подписала певица фото.
Новые фотографии певицы с детьми обсуждают в соцсетях. «Интересно, что изменилось? Вышло новое решение суда? Судя по оптимистичному посту, они с Чернявским наконец нашли общий язык, и война за дочь окончена», – пишут в Телеграм.
Всего у Седоковой трое детей: 18-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, 11-летняя дочь Моника от Максима Чернявского и 5-летний сын Гектор от Артема Комарова. Сейчас Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой.