Анна Седокова опубликовала фото младшей дочери, за которую боролась с бывшим мужем

Моника жила вместе с отцом в Лос-Анджелесе, а с матерью могла видеться только на каникулах или по выходным. Кроме того, певице было запрещено публиковать фотографии с Моникой в соцсетях, а также делать из нее публичную личность. По слухам, девочку хотели забрать родственники бывшего мужа Седоковой, которые были недовольны ее методами воспитания. С Максимом Чернявским Седокова развелась в 2013 году.

В честь своего 40-летия Седокова, однако, опубликовала кадры со всеми своими детьми.

«На фото моя взрослая дочь Моника. Такая красивая, мудрая и веселая. И пусть наша история тоже станет надеждой и историей про то, как даже после самой сильной бури все успокаивается и выходит солнце. Что можно жить в мире и согласии, даже после самых сложных ситуаций. Можно и нужно», – подписала певица фото.

Новые фотографии певицы с детьми обсуждают в соцсетях. «Интересно, что изменилось? Вышло новое решение суда? Судя по оптимистичному посту, они с Чернявским наконец нашли общий язык, и война за дочь окончена», – пишут в Телеграм.