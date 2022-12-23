Зачем создатели «Эмили в Париже» поедут на Евровидение

И что-то подсказывает, что эта картина не попадет в рейтинг скучных и затянувшихся. Продюсеры «Эмили в Париже» умеют удивлять! Чего только стоят слухи о появлении в сериале звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл, которые, к слову, спровоцировал его шоураннер, Даррен Стар. На премьере предыдущего сезона мужчина вышел на красную дорожку в сопровождении актрисы.

И вот четвертый сезон на подходе. Стало известно, что Эмили представит Францию на Евровидении! Все по-настоящему: Даррен Стар рассказал изданию Deadline, что съемочная группа всерьез задумывается отправиться на песенный конкурс. «Я не знаю подробностей съемок, но наш план состоит в том, чтобы поехать на Евровидение в следующем сезоне. Мы все к этому готовы. И, думаю, у нас есть достойная песня – Mon Soleil. Уверен, что она станет достойной композицией», – рассказал продюсер. Эта песня – саундтрек популярного сериала. Не уверены, что правила конкурса позволят ее исполнить, но звучат планы весьма интересно!