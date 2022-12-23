Билли Айлиш отметила совершеннолетие в костюме Санта-Клауса

Фотографии с вечеринки певица опубликовала в Instagram: на празднике она появилась в костюме Санта-Клауса. Певица надела красное платье с корсетом, отороченное белым мехом, образ дополнили длинные перчатки.

Вечеринка, на которой присутствовало много звезд, прошла в отеле The Edition в Голливуде. Среди гостей появились Джастин и Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Аврил Лавин, Оливия Родриго и другие.

На празднике присутствовал и бойфренд Билли, фронтмен группы The Neighbourhood Джесси Разерфорд. Об их отношениях стало известно в октябре этого года, когда их заметили на свидании.

Образ Билли Айлиш прокомментировали в соцсетях. «Билли Айлиш вроде как похудела, и оверсайзы испарились из ее гардероба», – пишут в Телеграм.