Вчера в Риге произошло небольшое ДТП с участием автобуса Lux Express, следовавшего из Таллинна. После этого несколько человек пересели в следующий автобус компании, чтобы добраться до Рижского автобусного вокзала, но ехать им пришлось стоя. В редакцию портала Limon.ee обратился Александр, ехавший в автобусе, в который пересадили пассажиров с попавшего в ДТП рейса, с вопросом: безопасно ли перевозить пассажиров, когда те стоят в проходе автобуса?
ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН ⟩ Что происходит? Почему пассажиры Lux Express вынуждены ехать стоя?
Мы отправили запрос фирме Lux Express.
Отвечает Райт Реммель, руководитель отдела международного бизнеса Lux Express:
«Автобус Lux Express, выехавший из Таллинна в 11:30, около 16:00 примерно в 5-6 километрах от Рижского автовокзала попал в небольшое дорожно-транспортное происшествие, и ждал прибытия полиции. Примерно в 16:40 к месту ДТП приехал еще один автобус Lux Express (автобус, который выехал из Таллинна в 12:30). Несколько пассажиров попавшего в ДТП автобуса планировали продолжение пути с Рижского автовокзала. В этой неожиданной ситуации водитель второго автобуса постарался быстро найти оптимальное решение, доставив пассажиров, которые должны были продолжать путь уже из Риги, на автовокзал. Водитель взял в автобус восемь пассажиров, пятеро из которых стояли. Водитель учел, что скорость движения в городе невысокая и опасности как для сидящих, так и для стоящих пассажиров нет. Мы признаем, что, хотя водитель хотел как лучше, это все равно было неправильным решением, и никому не разрешено ехать в автобусе стоя».