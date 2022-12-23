ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН ⟩ Что происходит? Почему пассажиры Lux Express вынуждены ехать стоя?

«Автобус Lux Express, выехавший из Таллинна в 11:30, около 16:00 примерно в 5-6 километрах от Рижского автовокзала попал в небольшое дорожно-транспортное происшествие, и ждал прибытия полиции. Примерно в 16:40 к месту ДТП приехал еще один автобус Lux Express (автобус, который выехал из Таллинна в 12:30). Несколько пассажиров попавшего в ДТП автобуса планировали продолжение пути с Рижского автовокзала. В этой неожиданной ситуации водитель второго автобуса постарался быстро найти оптимальное решение, доставив пассажиров, которые должны были продолжать путь уже из Риги, на автовокзал. Водитель взял в автобус восемь пассажиров, пятеро из которых стояли. Водитель учел, что скорость движения в городе невысокая и опасности как для сидящих, так и для стоящих пассажиров нет. Мы признаем, что, хотя водитель хотел как лучше, это все равно было неправильным решением, и никому не разрешено ехать в автобусе стоя».