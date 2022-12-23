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ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ? ⟩ Куртки жительниц Таллинна разрисовывают в автобусах. «Возможно, это неслучайность!»

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Куртки жительниц Таллинна разрисовывают в автобусах. «Возможно, это неслучайность!»
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Пользующийся таллиннским общественным транспортом неизвестный,  оставляет после себя странные каракули, жертвами которых становятся зимние куртки. Одной молодой матери поездка на автобусе стоила двух приличных зимних пальто. «Одно желтое, на котором каракули особенно заметны», – говорит Криста, родственники которой предполагают, что это неслучайность, пишет Elu24.

В социальных сетях Криста (имя изменено) поделилась историями, которые происходили с ней две среды подряд во время поездки на общественном транспорте. «Две мои хорошие зимние куртки пострадали. Одна желтая, на которой каракули особенно заметны», – рассказывает она редакции, добавляя, что, когда она идет утром сонная садится в автобус, она не обращает внимания на то, что именно происходит позади нее. «Я как на автопилоте».

Криста живет в Ласнамяэ, откуда необходимо отвозить ребенка в школу к восьми часам, а также добираться до работы в центре города. Для передвижения ее семья пользуются автобусами, чаще всего маршрутами № 60 или 63. В среду вечером на прошлой неделе Криста обнаружила дома неприятный сюрприз, когда заметила мазню на куртке, убирая ее в шкаф. «Ни один человек не сделал замечание моей куртке в тот день, а она сильно испачкана», – заявляет Криста.

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