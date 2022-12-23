ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ? ⟩ Куртки жительниц Таллинна разрисовывают в автобусах. «Возможно, это неслучайность!»

В социальных сетях Криста (имя изменено) поделилась историями, которые происходили с ней две среды подряд во время поездки на общественном транспорте. «Две мои хорошие зимние куртки пострадали. Одна желтая, на которой каракули особенно заметны», – рассказывает она редакции, добавляя, что, когда она идет утром сонная садится в автобус, она не обращает внимания на то, что именно происходит позади нее. «Я как на автопилоте».