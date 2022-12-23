МИЛОЕ ФОТО ⟩ Известный эстонский телеведущий празднует первое Рождество с сыном

Телеведущий Роберт Роол поделился милой фотографией своей семьи в ​​Instagram, желая всем счастливых праздников.

Франц, родившийся в начале июля этого года, начал радоваться рождественскому сезону уже несколько недель назад, когда впервые увидел рождественскую елку.

Первым семейным фото ведущий поделился в Instagram в начале ноября, добавив «Наша замечательная семья».

В начале октября коллеги-ведущие Юри Бучаков и Роберт Роол поделились с подписчиками фотографией, на которой они позируют с детьми, у которых совсем маленькая разница в возрасте.