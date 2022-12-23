Телеведущий Роберт Роол поделился милой фотографией своей семьи в преддверии праздников, желая всем счастливого Рождества, пишет Elu24.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Известный эстонский телеведущий празднует первое Рождество с сыном
Телеведущий Роберт Роол поделился милой фотографией своей семьи в Instagram, желая всем счастливых праздников.
Франц, родившийся в начале июля этого года, начал радоваться рождественскому сезону уже несколько недель назад, когда впервые увидел рождественскую елку.
Первым семейным фото ведущий поделился в Instagram в начале ноября, добавив «Наша замечательная семья».
В начале октября коллеги-ведущие Юри Бучаков и Роберт Роол поделились с подписчиками фотографией, на которой они позируют с детьми, у которых совсем маленькая разница в возрасте.
Тогда Роол рассказал редакции, что надеется, что их с Юри сыновья в будущем станут хорошими друзьями. «Учитывая, насколько мы с Юри хорошо дружим, совершенно очевидно, что наши дети тоже не избегут наших встреч!»