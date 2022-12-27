Знаменитости о фейерверках: запускать их в Эстонии в новогоднюю ночь по московскому времени – преступление?

Я всегда встречаю Новый год и по эстонскому времени, когда путешествую, независимо от того, где я нахожусь в мире – это так здорово, когда бутылки с шампанским выстреливают несколько раз».

Эдгар Гергель, журналист, телеведущий, ведущий праздничных мероприятий

«Не вижу непосредственной связи между салютом в 23:00 в Эстонии, в то время, когда Москва, Санкт-Петербург и многие другие российские города отмечают Новый год, и поддержкой России. В этой стране 11 часовых зон, не обвинять же теперь тех, кто пускает фейерверк 31 декабря днем в том, что они за Россию.

Не нужно воспринимать это как жест нелояльности к Эстонии, ничего здесь нет такого даже близко. Уверен, что во многих русских семьях такая традиция сложилась потому, что некоторые предпочитают раньше отстреляться, а за 5 минут до полуночи по Эстонии послушать речь нашего президента и выпить шампанского, поесть оливье, уложить детей спать и больше никуда не выходить. Кроме того, в прошлые годы в полночь не было смысла конкурировать с районными и городскими салютами.

А еще, просто вспомните, сколько туристов из России к нам приезжало лет пять назад? Уверен, все они отмечали наступление Нового года как минимум дважды. Вот и весь секрет».

Дуэт Yugo и Dana Ta, артисты из Эстонии