Запускать или не запускать салют? Пока для многих на повестке дня стоит вопрос, нужны ли фейерверки в принципе, других интересует как наши сограждане относятся к тому, что в крупных эстонских городах небо вспыхивает огнями в 23:00, знаменуя наступление Нового года в Москве.
Знаменитости о фейерверках: запускать их в Эстонии в новогоднюю ночь по московскому времени – преступление?
И если власти почти всех эстонских городов решили в этом году отказаться от новогоднего салюта по многим причинам, то обычные граждане всё равно хотят праздника и запускать фейерверки будут в любом случае, в том числе, наверняка и за час до Нового года. Что думают об этом числе по московскому времени известные в Эстонии лица?
Андрей Титов, журналист, теле-и радиоведущий
«Этим, казалось бы, простым и незамысловатым вопросом вы на самом деле поднимаете очень серьезную и глубокую тему идентичности местных русских. Окей - русскоязычных, неэстонцев. Да, именно их, потому что - я уверен - ни один эстонец в 23:00 фейерверк запускать не пойдет.
У русскоязычных же годами вырабатывалась привычка смотреть какой-нибудь там очередной нафталиновый «Голубой огонек», который около 11 вечера прерывался на речь президента. А затем, когда всё было сказано и пробили куранты, начинать поздравлять друг друга и встречать Новый год «по Москве».
Уходящий 2022-й, к сожалению, стал наглядной иллюстрацией того, почему этого делать не надо. Мне лично запуск фейерверка в момент наступления Нового года по московскому времени кажется выражением гражданской позиции. Которую я категорически не приемлю».
Ану Саагим, журналист, общественный деятель, светская львица
«Люди так радуются наступлению нового года, что начинают запускать салюты еще в три часа дня. Но, конечно, в Эстонии проживает много других национальностей, и каждый празднует Новый год в соответствии со своими традициями и часовым поясом той страны, где родился.
Я всегда встречаю Новый год и по эстонскому времени, когда путешествую, независимо от того, где я нахожусь в мире – это так здорово, когда бутылки с шампанским выстреливают несколько раз».
Эдгар Гергель, журналист, телеведущий, ведущий праздничных мероприятий
«Не вижу непосредственной связи между салютом в 23:00 в Эстонии, в то время, когда Москва, Санкт-Петербург и многие другие российские города отмечают Новый год, и поддержкой России. В этой стране 11 часовых зон, не обвинять же теперь тех, кто пускает фейерверк 31 декабря днем в том, что они за Россию.
Не нужно воспринимать это как жест нелояльности к Эстонии, ничего здесь нет такого даже близко. Уверен, что во многих русских семьях такая традиция сложилась потому, что некоторые предпочитают раньше отстреляться, а за 5 минут до полуночи по Эстонии послушать речь нашего президента и выпить шампанского, поесть оливье, уложить детей спать и больше никуда не выходить. Кроме того, в прошлые годы в полночь не было смысла конкурировать с районными и городскими салютами.
А еще, просто вспомните, сколько туристов из России к нам приезжало лет пять назад? Уверен, все они отмечали наступление Нового года как минимум дважды. Вот и весь секрет».
Дуэт Yugo и Dana Ta, артисты из Эстонии
«Нам абсолютно всё равно, кто и во сколько запускает салют. Это дело каждого и запрещать это бы было странно. Но в Украине и нашей Эстонии время Нового года одинаковое. Поэтому мы запускаем в 00:00! С наступающим!»
Алексей Солтан, модель, стилист
«У меня нет времени думать о таких мелочах, о салютах, о том, кто и когда их запускает. Я неоднократно говорил, что мне 24 часов в сутки не хватает на свою жизнь и занятия своими делами. Пускай лучше саморазвитием занимаются».
Борис Горский, радиоведущий
«Я, наверное, отношусь к тем нехорошим людям, которые жалеют бедных животных, сходящих с ума от грохота. Жалеют денег на покупку фейерверков. Но при этом с удовольствием смотрят в окна на то, как другие люди, которым не жалко ни животных, ни денег, но хочется праздника, радостно устраивают "подрывные работы" в поле зрения.
Получается вроде как и сэкономил, и лично вреда не причинил, и животным лично не навредил. Странное чувство, конечно».
Илона Калдре, общественный деятель
«Мы живем в демократическом обществе, где есть свобода слова и свобода выбора. И если это не противоречит законам Эстонии, то каждый сам решает, когда и по какому поводу он устраивает фейерверк. Будь то день рождения, свадьба или какая-то другая дата для человека. Лично я не вижу в этом ничего страшного, ничего противозаконного, но сама я в 23:00 салют не устраиваю.
Кстати, в полночь тоже, поскольку я считаю, что салют должен быть хорошо организованным и делать это должно государство, а не простые люди, в руках которых салют иногда может напомнить в гранате в руках обезьяны».