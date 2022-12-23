Предрождественская пятница уже наполнилась ажиотажем: пребывая в праздничном настроении горожане скупают всё, и даже больше!
Сметают всё: в торговом центре «Юлемисте» накануне Рождества люди встали в очереди за подарками
Сметают всё: в торговом центре «Юлемисте» накануне Рождества люди встали в очереди за подарками
Торговый центре «Юлемисте» с самого утра работает на полную мощность: каждую минуту в магазин прибывает всё больше и больше покупателей, готовых оставить свои деньги на рождественские подарки.
Огромная очередь начинается уже от инфопункта, где продают подарочные карты в торговый центр.
Не уступает и ювелирный магазин, откуда счастливыми выходят не только женщины, но и их мужчины.
Магазины электроники также работают в усиленном режиме, по нашим наблюдениям скупают в основном айфоны, а также кофемашины и фены.
Смотрите галерею, как горожане готовятся к праздничным выходным!