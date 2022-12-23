Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Сметают всё: в торговом центре «Юлемисте» накануне Рождества люди встали в очереди за подарками

Limon.ee
Сметают всё: в торговом центре «Юлемисте» накануне Рождества люди встали в очереди за подарками
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Limon

Предрождественская пятница уже наполнилась ажиотажем: пребывая в праздничном настроении горожане скупают всё, и даже больше!

Торговый центре «Юлемисте» с самого утра работает на полную мощность: каждую минуту в магазин прибывает всё больше и больше покупателей, готовых оставить свои деньги на рождественские подарки.

Огромная очередь начинается уже от инфопункта, где продают подарочные карты в торговый центр.

Фото: Limon

Не уступает и ювелирный магазин, откуда счастливыми выходят не только женщины, но и их мужчины.

Фото: Limon

Магазины электроники также работают в усиленном режиме, по нашим наблюдениям скупают в основном айфоны, а также кофемашины и фены.

Смотрите галерею, как горожане готовятся к праздничным выходным!

Ключевые слова
Наверх