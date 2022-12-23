49-летняя немецкая модель Хайди Клум 23 декабря опубликовала в Instagram ролик с участием своего 33-летнего супруга, музыканта Тома Каулитца.
Сногсшибательно! ⟩ 49-летняя Клум упаковала себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа
49-летняя Клум упаковала себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа
В ролике Клум показала, как она, лежа на полу, заворачивается в рулон бумаги для упаковки подарков. В это время Каулитц украшает стоящую в комнате елку.
«Просто заворачиваю рождественский подарок для мужа», – написала Клум.
Ключевые слова