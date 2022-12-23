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Сногсшибательно! ⟩ 49-летняя Клум упаковала себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа

Limon.ee
49-летняя Клум упаковала себя в качестве рождественского подарка для молодого мужа
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Фото: Shutterstock

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 23 декабря опубликовала в Instagram ролик с участием своего 33-летнего супруга, музыканта Тома Каулитца.

В ролике Клум показала, как она, лежа на полу, заворачивается в рулон бумаги для упаковки подарков. В это время Каулитц украшает стоящую в комнате елку.

«Просто заворачиваю рождественский подарок для мужа», – написала Клум.

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