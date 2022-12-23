Поставили точку: Агутин перестал молчать о разрыве с Варум

Сообщения об их разводе привели в ужас и самых преданных фанатов супругов, и даже их звездных коллег.

Когда разговоры о возможном разрыве Агутина с женой достигли пика, артист решил расставить все точки над «i». Он сделал на своей странице в соцсетях репост записи, опубликованной в фанклубе. Речь идёт об официальном опровержении новостей о крахе его семейной жизни.

Леонид призвал поклонников и журналистов не придумывать лишнего. Он напомнил о существовании возможности в любой ситуации обратиться за комментарием к его представителю, который готов развеять любой слух о жизни певца. Этим Агутин поставил точку в обсуждении развода с Варум и уже лично от себя посоветовал публике: