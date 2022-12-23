Последние несколько дней в прессе велись обсуждения слухов о распаде одного из самых крепких союзов шоу-бизнеса. Источники утверждали, что Леонид Агутин и Анжелика Варум якобы приняли решение расстаться, пишет «7 Дней»
Поставили точку: Агутин перестал молчать о разрыве с Варум
Поставили точку: Агутин перестал молчать о разрыве с Варум
Сообщения об их разводе привели в ужас и самых преданных фанатов супругов, и даже их звездных коллег.
Когда разговоры о возможном разрыве Агутина с женой достигли пика, артист решил расставить все точки над «i». Он сделал на своей странице в соцсетях репост записи, опубликованной в фанклубе. Речь идёт об официальном опровержении новостей о крахе его семейной жизни.
Леонид призвал поклонников и журналистов не придумывать лишнего. Он напомнил о существовании возможности в любой ситуации обратиться за комментарием к его представителю, который готов развеять любой слух о жизни певца. Этим Агутин поставил точку в обсуждении развода с Варум и уже лично от себя посоветовал публике:
«И слушайте больше музыки!»
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