ВИДЕО ⟩ «Эта история объединяет меня с эстонской культурой»: Стефан представит особенную для него песню

Этот сочельник для музыканта Стефана особенный. Стефан, уроженец Армении, не только отпразднует свое 25-летие, но и исполнит свой дебютный альбом на телевидении!

Дебютный альбом Стефана вышел 30 ноября и назван в честь песни, с которой представлял Эстонию на конкурсе «Евровидение» в этом году - Hope. «Я недолго думал над тем, как назвать альбом. Прежде всего, эта песня очень много значит для меня, поскольку она помогла мне продвинуться дальше всего в моей творческой карьере. Во-вторых, название очень хорошо характеризует меня как личность. Я никогда не теряю надежды на доброту, человечность и достоинство», - рассказал Стефан историю названия своего первого альбома.

В альбом вошли как ранние хиты Стефани, так и более поздние песни. Кроме того, в альбом вошел сэмпл песни эстонской панк-группы «Терминатор». Она играет очень важную роль в жизни Стефана: «Когда я был маленьким, я каждое лето помогала отцу (отец Стефана владеет рестораном в Вильянди - ред.), и там был один работник, который был большим поклонником группы Terminaator! Пока он чистил картошку, он слушал Terminaator, и одна песня действительно застряла у меня в голове».