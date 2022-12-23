Первый лонгплей Стефана включает в себя как ряд уже известных композиций, так и кавер-версию на песню из «Терминатора», которая очень значима для Стефана.
ВИДЕО ⟩ «Эта история объединяет меня с эстонской культурой»: Стефан представит особенную для него песню
Этот сочельник для музыканта Стефана особенный. Стефан, уроженец Армении, не только отпразднует свое 25-летие, но и исполнит свой дебютный альбом на телевидении!
Дебютный альбом Стефана вышел 30 ноября и назван в честь песни, с которой представлял Эстонию на конкурсе «Евровидение» в этом году - Hope. «Я недолго думал над тем, как назвать альбом. Прежде всего, эта песня очень много значит для меня, поскольку она помогла мне продвинуться дальше всего в моей творческой карьере. Во-вторых, название очень хорошо характеризует меня как личность. Я никогда не теряю надежды на доброту, человечность и достоинство», - рассказал Стефан историю названия своего первого альбома.
В альбом вошли как ранние хиты Стефани, так и более поздние песни. Кроме того, в альбом вошел сэмпл песни эстонской панк-группы «Терминатор». Она играет очень важную роль в жизни Стефана: «Когда я был маленьким, я каждое лето помогала отцу (отец Стефана владеет рестораном в Вильянди - ред.), и там был один работник, который был большим поклонником группы Terminaator! Пока он чистил картошку, он слушал Terminaator, и одна песня действительно застряла у меня в голове».
Песней, которая привлекла внимание Стефана, была - Kaitseta , выпущенная в 1997 году. «Я подошел к сотруднику и спросил, как я могу получить песню для прослушивания. Я слушал ее много раз, и это заставило меня почувствовать, что я связан с песней», - сказал Стефан о значении песни для него.
«Я сам из другой культурной среды, у нас в семье другие обычаи, армянская культура. Я сам ходил в школу в Эстонии, но чувствовал, что меня сторонятся. В какой-то степени я чувствовал себя одиноким», - сказал музыкант, которого очень тронуло послание песни Kaitseta.
«Это первая песня, которая связала меня с эстонской культурой», - признался он, - «поэтому я решил сделать кавер эту песню и поместить ее в альбом».
Эту песню также услышали и участники группы Terminaator, а солист группы Яагуп Креэм даже записал видеообращение. «Все мы в Терминаторы были очень, очень рады услышать, что мы являемся одной из причин, по которой вы сегодня находитесь в эстонской музыке. Я хотел поблагодарить вас за это», - послал Яагуп видеообращение Стефану.
Вы можете посмотреть обращение Яагупа ЗДЕСЬ:
В сотрудничестве с радио MyHits Стефан даст эксклюзивный концерт на 2-м канале 24 декабря в 20.00. Конечно же, на телеконцерте прозвучит и специальная песня Стефана - Kaitseta, которую музыкант представит вместе с певицей Лиис Лемсалу.