LIMON LIVE ⟩ Владимир Свет зачитал новогоднее обращение вместо президента Эстонии

Рассказал Владимир и о чем мечтает в новом году: «Чтобы мы могли собираться и говорить на какие-то бытовые темы, про то, какие фильмы выходят в кинотеатрах, про то, как дороги плохо убраны. И чтобы люди должны были поменьше следить за новостями, за тем, что происходит в мире, особенно за тем, что происходит в Украине, потому что мы вроде как готовимся к праздникам, но подспудно думаем о том, что там еще может случиться. Мы в таком состоянии живем уже начиная с короновируса, когда в голове всегда приходится держать что-то еще. Вот хочется пожелать, чтобы новый год наконец-то принес мир и возможность заниматься чем-то еще, не думая о войне, не думая о больших проблемах, которые вдруг стали и нашими проблемами тоже».