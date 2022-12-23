В эту предпраздничную пятницу гостем развлекательного шоу Limon LIVE стал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Он смеялся, шутил и отвечал на откровенные вопросы, а в конце обратился к жителям Эстонии.
LIMON LIVE ⟩ Владимир Свет зачитал новогоднее обращение вместо президента Эстонии
«Для меня это будет уникальный Новый год, потому что до этого я четыре года работал старейшиной района – сначала в Кесклинн, потом в Ласнамяэ. А когда ты старейшина – у тебя нет праздников, потому что каждый раз, когда какой-то праздник, ты что-то организовываешь, ты где-то выступаешь, – пожаловался Владимир Свет в студии Limon LIVE.
– Все твои родные скрипят зубами и жалуются, почему ты не с ними!»
В прошлом году c празднованием Нового года у вице-мэра Таллинна тоже не сложилось, хотя по долгу службы никуда не надо было спешить. Владимир вспоминает, что накануне праздника подхватил ковид. «И отметил Новый год в очень уютном семейном кругу, с девушкой и кошкой, – рассказывает Свет. – В этом году, надеюсь, смогу впервые за шесть лет по-человечески отметить Новый год».
Празднование Нового года у Владимира Света делится на несколько этапов.
«Вначале официальная часть – с родителями там, с родителями тут – первый прием салатов. Потом надо идти куда-то смотреть фейерверк, но в этом году в Таллинне фейерверка не будет. Потому что у нас год тяжелый, и в целом ситуация непростая, поэтому мы призываем фейерверк не запускать, а жертвовать деньги, например, Таллиннскому приюту для животных», – говорит Свет.
Не исключает вице-мэр и возможность того, что пойдет в этом году смотреть на площади Вабадузе новогоднее лазерное шоу, но пока точных планов у него нет. «Может быть, мы сами себе с друзьями устроим лазерное шоу, ну а потом уже надо будет как-то отмечать, доедать салаты и бутерброды. И проводить время так, как нормальные люди проводят в Новый год», – говорит Владимир.
По мнению вице-мэра, отсутствие салюта в новогоднюю ночь никак не испортит праздник.
«Если многие европейские города уже много лет это успешно делают, чем мы хуже?! В фейерверке главное не то, чтобы что-то в воздух запустить, а в том, чтобы хорошо повеселиться. А хорошо отметить праздник важно с людьми, с которыми приятно, с которыми можно расслабиться и побыть самим собой», – уверен Владимир Свет.
В рубрике «Или-или» вице-мэр ответил на целый ряд каверзных вопросов нашего блиц-опроса. Когда на выбор предложили «снег или дождь», он не раздумывая ответил: конечно, дождь! И не только потому, что это лучшее природное средство в борьбе со снегом, который часто становится проблемой для города, но и потому, что Владимир считает, что в Латвии несправедливо закрыли телеканал «Дождь».
«Если телеканал захочет приехать в Таллинн и работать у нас, я думаю, что это было бы в интересах нашего города, нашей страны, – говорит Свет. – Я хочу верить, что скоро коллеги из Латвии поймут, что они сделали ошибку. Чем больше талантливых людей, которые на русском языке делают журналистику, тем лучше всем».
Поведал Владимир и о своем особенном рецепте новогоднего салата. «Я считаю, что горох – это главный враг оливье. Когда его слишком много, то он забивает вкус», –сказал Свет, добавив, что и морковь никогда в этот салат не кладет. А потом честно признался, что вместо говядины или языка предпочитает нарезать в салат обычную докторскую колбасу – так получается вкус детства.
Рассказал Владимир и о чем мечтает в новом году: «Чтобы мы могли собираться и говорить на какие-то бытовые темы, про то, какие фильмы выходят в кинотеатрах, про то, как дороги плохо убраны. И чтобы люди должны были поменьше следить за новостями, за тем, что происходит в мире, особенно за тем, что происходит в Украине, потому что мы вроде как готовимся к праздникам, но подспудно думаем о том, что там еще может случиться. Мы в таком состоянии живем уже начиная с короновируса, когда в голове всегда приходится держать что-то еще. Вот хочется пожелать, чтобы новый год наконец-то принес мир и возможность заниматься чем-то еще, не думая о войне, не думая о больших проблемах, которые вдруг стали и нашими проблемами тоже».
А еще у Владимира с нового 2023 года есть план пойти в спортзал. Он пообещал себе это сделать. «Хотел бы еще пробежать Таллиннский осенний полумарафон. В этом году пробежал десятку, чуть-чуть в час не вбежал», – рассказывает о своих спортивных достижениях Свет, а еще добавляет, что мечтает в новом году начать высыпаться.
По традиции в конце выпуска гость Limon LIVE получает задание. Ведущие Света и Эдгар попросили Владимира представить, что он – президент Эстонии, и обратиться к жителям страны с новогодней речью. Свет признался, что для того, чтобы стать президентом, нужно было бы изменить Конституцию, ведь он получил гражданство не по рождению, но в Limon LIVE возможно все! Слушайте шуточно-официальное поздравление от Владимира в свежем выпуске Limon LIVE.